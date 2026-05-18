Bocce Dominio Montecatini Avis Sei la più forte di tutta la Toscana

La Bocciofila Montecatini Avis ha vinto il titolo regionale nel Campionato Italiano di Promozione nella categoria C, disputato a Sesto Fiorentino. La squadra si è aggiudicata la vittoria, ottenendo così il pass per la fase nazionale della competizione. La vittoria permette alla squadra di rappresentare la Toscana nelle prossime sfide di livello nazionale. La competizione si è svolta con diverse formazioni provenienti dalla regione, tutte impegnate in una serie di incontri di alto livello.

Esulta la Bocciofila Montecatini Avis che a Sesto Fiorentino si prende il titolo regionale del Campionato Italiano di Promozione (categoria C), staccando il pass per la fase nazionale al. La formazione montecatinese ha dimostrato carattere, qualità tecnica e grande compattezza di squadra già nella semifinale, dove ha superato con un netto 5-1 il Dopolavoro Ferroviario Chiusi. In finale la Montecatini Avis ha confermato tutto il proprio valore, imponendosi per 5-2 contro il Circolo Bocciofilo Grosseto. Un successo costruito grazie alla forza del gruppo e alla brillante prestazione di tutti gli atleti schierati dal tecnico. Nella formazione individuale è stato protagonista Giuseppe Giannini, mentre nella terna sono scesi in campo Stefano Vaiani, Renzo Marchetti e Antonio Pacella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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