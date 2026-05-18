Bobbio-Penice | oltre quaranta moto d’epoca alla conquista dei colli piacentini
La nona edizione della manifestazione Bobbio-Penice, dedicata alle moto d’epoca, si è conclusa con circa quaranta veicoli iscritti. La gara si è svolta sui colli piacentini, coinvolgendo appassionati e proprietari di motociclette storiche provenienti da diverse zone. I partecipanti hanno percorso il tracciato tra Bobbio e Penice, attraversando zone collinari e paesaggi naturali. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e regolamenti vigenti.
La nona edizione della Bobbio –Penice, manifestazione riservata alle moto d’epoca, è passata agli archivi con una partecipazione di una quarantina veicoli. L’evento, organizzato dall’Asd Club Veicoli Storici Piacenza, si è svolto nella giornata di domenica 17 maggio.Dopo il raduno fissato alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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