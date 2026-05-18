Bloccati nel torrente durante il canyoning | maxi intervento di soccorso nel Lirone
Nel tardo pomeriggio di oggi, tre escursionisti impegnati in un'attività di canyoning sono rimasti bloccati nel torrente Lirone. La chiamata di emergenza ha attivato un intervento di soccorso da parte del Soccorso Alpino e Speleologico lombardo, che si è recato sul posto con le proprie squadre. L'operazione di assistenza si è concentrata nel tratto del torrente dove i tre si erano trovati in difficoltà, senza che siano state segnalate altre complicazioni o feriti.
Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio 2026, per la Stazione Lario Occidentale - Ceresio del Soccorso Alpino e Speleologico lombardo nel torrente Lirone, dove tre forristi si sono trovati in difficoltà durante la discesa del corso d’acqua. L’allarme è stato lanciato. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Sullo stesso argomento
Soccorso alpino e 118, doppio intervento nel pomeriggio di PasquettaIl primo pomeriggio di Pasquetta ha richiesto un impegno coordinato dei tecnici veronesi del soccorso alpino e del personale del Suem 118, chiamati a...
Capaccio, intervento di soccorso: rinvenuto corpo senza vita nel fiumeTragico ritrovamento durante un’operazione dei Vigili del Fuoco: indagini in corso per chiarire la dinamica Intervento di soccorso nel territorio di...