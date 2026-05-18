Bloccati nel torrente durante il canyoning | maxi intervento di soccorso nel Lirone

Nel tardo pomeriggio di oggi, tre escursionisti impegnati in un'attività di canyoning sono rimasti bloccati nel torrente Lirone. La chiamata di emergenza ha attivato un intervento di soccorso da parte del Soccorso Alpino e Speleologico lombardo, che si è recato sul posto con le proprie squadre. L'operazione di assistenza si è concentrata nel tratto del torrente dove i tre si erano trovati in difficoltà, senza che siano state segnalate altre complicazioni o feriti.

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