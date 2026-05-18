Blitz dell’Under 16 a Monopoli che vale i quarti Adesso il team di Lanterna-Papini sfiderà l’Ascoli

Un'azione decisiva ha portato il Perugia Under 16 a vincere 2-1 contro il Monopoli, confermando il risultato dell’andata e qualificandosi per i quarti di finale. La partita si è svolta sul campo avversario, e il team guidato da Lanterna e Papini ha centrato l’obiettivo con una vittoria che permette di affrontare ora l’Ascoli. La sfida tra le due formazioni si inserisce nel percorso di eliminazione diretta del torneo giovanile.

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Un blitz che vale i quarti di finale. Il Perugia Under 16 del duo Papini-Lanterna bissa con lo stesso punteggio (2-1) il successo dell’andata, espugnando il campo del Monopoli. I biancorossi approdano così ai quarti di finale dei playoff del campionato nazionale di Serie C Under 16. Ad indirizzare subito la partita a favore dei biancorossi ci pensa Pascucci, in rete già al 5?. Passa un quarto d’ora e il Perugia raddoppia con Cirillo, freddo dal dischetto. A inizio del secondo tempo la rete dei padroni di casa con Carpino. Il Perugia riesce a controllare ed a vincere la partita, per una qualificazione che non è stata mai in discussione. Il prossimo step, i quarti di finale, vedrà i Grifoncelli sfidare l’Ascoli, che ha eliminato il Giugliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blitz dell’Under 16 a Monopoli che vale i quarti. Adesso il team di Lanterna-Papini sfiderà l’Ascoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Greece Holds The Line Against The Axis! | Hearts of Iron IV Sullo stesso argomento WWE: OTM e DarkState esclusi dall’imminente torneo per determinare il tag team che sfiderà i Vanity ProjectArchiviato Vengeance Day, il roster di NXT corre spedito verso Stand & Deliver, l’evento più importante per il terzo brand WWE. 12 trattamenti anticrespo che i tuoi capelli adoreranno e che vale la pena di comprare adessoCrespo? No, grazie! L’effetto fizz è un incubo che accomuna tutte le chiome, da quelle lisce a quelle ricce, sino a quelle mosse.