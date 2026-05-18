Nella giornata di oggi, i Carabinieri di Teramo hanno eseguito un intervento che ha portato a sanzioni per circa 5.500 euro nei confronti di un bar locale. Durante l'operazione sono stati anche arrestati alcuni individui coinvolti in furti e attività di spaccio nella zona di Mosciano. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiale relativo alle indagini e hanno identificato le persone coinvolte, continuando le verifiche sui reati commessi.

? Domande chiave Quali irregità hanno causato la sanzia da 5.500 euro al bar?. Chi sono i soggetti arrestati per furti e spaccio a Mosciano?. Come sono stati identificati i tre criminali fuori regione?. Quanti guidatori sono stati sorpresi con l'etilometro positivo?.? In Breve Sanzione di 5.500 euro a Roseto per violazioni sicurezza e lavoro in un bar.. Donna arrestata a Mosciano Sant'Angelo per condanna definitiva di 8 anni per furti.. Uomo catturato a Giulianova con pena di 5 anni e 6 mesi per spaccio.. Tre guidatori positivi all'etilometro a Teramo con immediata sospensione della patente.. I Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno condotto un massiccio dispositivo di controllo nel fine settimana appena trascorso, coinvolgendo 520 persone e 153 mezzi in diverse zone della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz dei Carabinieri a Teramo: sanzioni nei bar e arresti per furti

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