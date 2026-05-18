Blitz antidroga carcere per il pusher con le macchine e 13 mila euro in tasca

Da veneziatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di sabato, la polizia locale di San Donà ha eseguito un controllo che ha portato all'arresto di un uomo di 35 anni, cittadino marocchino, durante un'operazione antidroga. All’interno dell’auto dell’uomo sono state trovate due macchine, circa 13 mila euro in contanti e sostanze stupefacenti. L’uomo è stato portato in carcere con l’accusa di spaccio di droga e possesso illecito di denaro. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio sul territorio.

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Nel pomeriggio di sabato, durante i servizi di controllo del territorio contro lo spaccio la polizia locale di San Donà ha arrestato un cittadino marocchino di 35 anni, H.N., sorpreso mentre cedeva alcune dosi di cocaina all’interno di un’area verde situata nelle vicinanze dei campi sportivi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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