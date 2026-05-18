Blitz antidroga carcere per il pusher con le macchine e 13 mila euro in tasca

Nel pomeriggio di sabato, la polizia locale di San Donà ha eseguito un controllo che ha portato all'arresto di un uomo di 35 anni, cittadino marocchino, durante un'operazione antidroga. All’interno dell’auto dell’uomo sono state trovate due macchine, circa 13 mila euro in contanti e sostanze stupefacenti. L’uomo è stato portato in carcere con l’accusa di spaccio di droga e possesso illecito di denaro. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio sul territorio.

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