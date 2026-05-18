Blitz antidroga carcere per il pusher con le macchine e 13 mila euro in tasca
Nel pomeriggio di sabato, la polizia locale di San Donà ha eseguito un controllo che ha portato all'arresto di un uomo di 35 anni, cittadino marocchino, durante un'operazione antidroga. All’interno dell’auto dell’uomo sono state trovate due macchine, circa 13 mila euro in contanti e sostanze stupefacenti. L’uomo è stato portato in carcere con l’accusa di spaccio di droga e possesso illecito di denaro. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio sul territorio.
Nel pomeriggio di sabato, durante i servizi di controllo del territorio contro lo spaccio la polizia locale di San Donà ha arrestato un cittadino marocchino di 35 anni, H.N., sorpreso mentre cedeva alcune dosi di cocaina all’interno di un’area verde situata nelle vicinanze dei campi sportivi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Blitz dei carabinieri nel quadrilatero della droga di Ostia due arresti e oltre 4 chili di cocaina
Sullo stesso argomento
Napoli, doppio blitz antidroga: pusher fermati con cocaina, crack e migliaia di euro in contantiIl primo intervento è avvenuto in corso Umberto I, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato un 41enne...
Colleferro, blitz antidroga nelle case popolari di via Giotto arrestato un pusherDecisiva l'attività degli agenti in borghese e la profonda conoscenza del territorio.
Maxi blitz antidroga a Roma, dove i Carabinieri hanno arrestato 18 persone, 16 in carcere e 2 ai domiciliari, smantellando un’organizzazione criminale ritenuta tra le più pericolose della Capitale. Secondo gli investigatori il gruppo importava droga dall’estero - Facebook facebook
Blitz antidroga, sette irpini in carcere con sequestro di oltre mezza tonnellata di hashish& Dalle prime ore della mattinata odierna, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminality Organizzata (S.C.I.C ... tusinatinitaly.it
Maxiblitz antidroga dei carabinieri, tre persone in carcereMaxiblitz antidroga dei carabinieri, tre persone in carcere. Civita Castellana - Due etti di cocaina sequestrata ... tusciaweb.eu