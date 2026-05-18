Blitz antidroga carcere per il pusher con due macchine e 13 mila euro in tasca

Nel pomeriggio di sabato, durante un controllo di routine contro lo spaccio, la polizia locale di San Donà ha arrestato un uomo di 35 anni, cittadino marocchino. L’uomo aveva con sé due automobili e circa 13.000 euro in contanti. Durante le operazioni, sono stati trovati anche sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato portato in carcere con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. La polizia ha inoltre sequestrato le due auto e il denaro trovato in possesso dell’uomo.

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