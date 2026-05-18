Bisceglie violento scontro tra tre auto | due feriti in ospedale

A Bisceglie si è verificato un incidente tra tre veicoli, che ha provocato due persone ferite e trasportate negli ospedali di Barletta e Bisceglie. L’incidente è avvenuto in una zona di parcheggio e ha coinvolto anche alcune auto ferme. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito le persone ferite prima di trasferirle in ospedale. I dettagli sulla dinamica esatta dello scontro e sulle condizioni dei feriti non sono ancora stati resi noti.

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? Domande chiave Come sono rimaste coinvolte le auto parcheggiate nello scontro?. Chi sono i due feriti trasportati negli ospedali di Barletta e Bisceglie?. Perché la dinamica del sinistro ha causato una collisione a catena?. Quali indagini sta conducendo la Polizia Locale per ricostruire l'accaduto?.? In Breve Scontro coinvolge tre auto in movimento e due veicoli parcheggiati in via della. Un ferito trasferito all'Ospedale Dimiccoli di Barletta, un altro al Vittorio Emanuele II. Polizia Locale interviene in via della per rilievi tecnici e gestione viabilità. Incidente avvenuto alle ore 23 del 17 maggio nel cuore di Bisceglie. Due persone sono finite all’ospedale dopo un violento scontro tra tre automobili avvenuto in via della a Bisceglie intorno alle ore 23 di ieri, 17 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie, violento scontro tra tre auto: due feriti in ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TG7 Basilicata News | Fatale incidente un morto • Danni Maltempo • Successo del Mediashow 2026 Sullo stesso argomento Bucciano, violento scontro tra due auto: tre feriti in ospedaleUn violento impatto tra due veicoli ha scosso la tranquillità di via Sisto a Bucciano nella tarda mattinata di questo mercoledì 22 aprile 2026. Violento scontro tra due auto: feriti portati in ospedaleBrutto incidente nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, lungo l’autostrada A21. Malore alla guida poi lo scontro con l'auto: mortoUn malore improvviso. Sarebbe questa la causa di un violentissimo incidente, uno scontro frontale in corso Giuseppe Garibaldi a Bisceglie, che ha provocato la morte di un uomo di 50 anni. quotidianodipuglia.it Scontro tra due auto sulla Andria-Bisceglie: morto conducente 81enne, illeso un 55enneUn uomo di 81 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 13 che collega Andria a Bisceglie, all’altezza di contrada Casa rossa a Trani. La vittima era alla guida ... lagazzettadelmezzogiorno.it