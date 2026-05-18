Bisceglie il muralismo di Pin invade la chiesa di Santa Margherita

A Bisceglie, un murale realizzato con tecnica di writing è stato dipinto all’interno della chiesa di Santa Margherita. Il dipinto copre una parte delle pareti interne dell’edificio religioso, attirando l’attenzione di visitatori e cittadini. Si tratta di un’opera che utilizza gli stilemi dell’arte di strada, come scritte e motivi grafici, e si inserisce in un contesto in cui l’arte urbana si confronta con ambienti tradizionalmente riservati alla religione. La presenza del murale solleva interrogativi sulla relazione tra espressione artistica e spazio sacro.

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? Domande chiave Come può il writing ribelle entrare nelle mura di una chiesa?. Cosa nasconde il legame tra l'arte di strada e la denuncia sociale?. Perché le opere di Pin criticano duramente le dinamiche di potere?. Dove si può visitare questa esposizione tra sacro e profano?.? In Breve Mostra aperta a Bisceglie fino a sabato 30 maggio con orari serali e mattutini.. Collaborazione tra circolo Arci Oltre i Confini, associazione 21 e parrocchia locale.. Percorso artistico nato dalle origini del writing e dalla comunicazione pre-social network.. Esposizione presso Santa Margherita dalle 18:30 alle 21:00 con apertura domenicale alle 10:00.. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie, il muralismo di Pin invade la chiesa di Santa Margherita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bisceglie si anima: la danza invade le piazze e i vicoli del centro?? Cosa sapere La compagnia Sonenalé porta la danza in Piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie il 29 aprile. Marina di Carrara: il giardino della chiesa invade il traffico abusivo? Cosa sapere Un varco nel giardino della chiesa Santissima Annunziata a Marina di Carrara permette sosta abusiva.