Binaghi e il rapporto Sinner-Mattarella | Nessuno strappo l’ho convinto io a premiarlo

Angelo Binaghi ha commentato il rapporto tra Jannik Sinner e Sergio Mattarella, precisando che non c'è stato alcuno strappo tra di loro. Binaghi ha affermato di aver convinto lui stesso Sinner a ricevere un premio, senza dettagliare ulteriori motivazioni o circostanze. La dichiarazione si inserisce in un contesto in cui si discute del legame tra il tennista e l’ex presidente della Repubblica, con Binaghi che chiarisce il suo ruolo nella situazione.

(Adnkronos) – Angelo Binaghi celebra Jannik Sinner e 'chiarisce', ancora una volta, il rapporto che c'è tra il numero 1 e Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha premiato l'azzurro dopo il trionfo agli Internazionali 2026. Il presidente della Fitp ha parlato del trionfo del tennista azzurro nel Masters 1000 di Roma, 50 anni dopo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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