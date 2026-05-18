Un bambino sottoposto a trapianto ha mostrato segnali di avvicinamento con l’ospedale Monaldi. Secondo l’avvocato della famiglia, non ci sono mai state intenzioni di creare conflitti con l’istituto. La comunicazione tra le parti si sarebbe progressivamente distesa, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui passaggi recenti. La vicenda riguarda il percorso medico e legale legato alle cure del bambino e alle relazioni con la struttura ospedaliera coinvolta.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Non vi è mai stata alcuna volontà di contrapposizione nei confronti dell’Ospedale Monaldi, né alcuna finalità di rivalsa verso i validi professionisti che vi operano, nei cui confronti è sempre rimasto immutato il rispetto umano e professionale da parte di questa difesa e, soprattutto, della famiglia”. Lo sottolinea, in una nota, l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori del piccolo Domenico Caliendo, in relazione alla trattativa in corso con l’ospedale Monaldi per la quantificazione del risarcimento. “ Abbiamo ricevuto rassicurazioni – spiega Petruzzi – circa il fatto che l’istruttoria relativa alla. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bimbo trapiantato, l’avvocato: “Segnali distensivi col Monaldi”

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