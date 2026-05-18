Bimbo soffoca con una focaccina all’asilo | 27 minuti senza respirare aperta un’inchiesta a Milano

Da notizieaudaci.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 18 mesi ha perso conoscenza per 27 minuti dopo aver soffocato con una focaccina durante il suo tempo nell’asilo comunale di via Cerkovo a Milano. Dopo l’incidente, il piccolo ha subito gravi danni cerebrali. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità o negligenze all’interno della struttura. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i genitori e nel quartiere.

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Il piccolo, appena 18 mesi, ha riportato gravi danni cerebrali dopo l’episodio avvenuto in un nido comunale di via Cerkovo. Una merenda come tante, poi il dramma che in pochi minuti ha cambiato la vita di una famiglia. Un bambino di appena 18 mesi è rimasto senza respirare per lunghi minuti dopo che un pezzo di focaccina gli si sarebbe bloccato nella trachea mentre si trovava all’interno dell’ asilo nido comunale di via Cerkovo, a Milano. Oggi il piccolo lotta contro le conseguenze di una grave encefalopatia ipossico-ischemica, mentre la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per chiarire eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso, il fatto risale al pomeriggio del 4 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Una merenda, poi il dramma: bimbo soffoca al nido, aperta uninchiesta

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