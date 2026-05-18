Bimbo soffoca con una focaccina all’asilo | 27 minuti senza respirare aperta un’inchiesta a Milano

Un bambino di 18 mesi ha perso conoscenza per 27 minuti dopo aver soffocato con una focaccina durante il suo tempo nell’asilo comunale di via Cerkovo a Milano. Dopo l’incidente, il piccolo ha subito gravi danni cerebrali. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità o negligenze all’interno della struttura. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i genitori e nel quartiere.

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