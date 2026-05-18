biglietto sospeso per cinque musei

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il Gruppo Lavazza ha annunciato il lancio dell’iniziativa ‘Museo Sospeso’. L’idea prevede l’acquisto di biglietti sospesi che saranno destinati a persone in condizioni di vulnerabilità, permettendo loro di accedere gratuitamente a cinque musei della città. La promozione mira a favorire l’accesso alla cultura e a coinvolgere il pubblico in un gesto di solidarietà attraverso questa iniziativa.

Oggi, per la Giornata Internazionale dei Musei, il Gruppo Lavazza lancia l’iniziativa ‘Museo Sospeso’ per rendere la cultura accessibile alle persone in condizioni di vulnerabilità. Da oggi sarà possibile visitare gratis alcuni dei più importanti musei italiani facendo richiesta dei biglietti ’sospesi’ messi a disposizione grazie all’iniziativa di Lavazza con cinque partner: Museo Egizio (in foto) e Museo Lavazza a Torino, Triennale e Pinacoteca di Brera a Milano e Collezione Peggy Guggenheim a Venezia. Enti e associazioni potranno collegarsi al sito del museo scelto per verificare i criteri di partecipazione e fare richiesta per l’ingresso gratuito da oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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