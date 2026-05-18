big tech sa tutto di noi e ci guadagna ecco come proteggersi

In questa puntata si parla di come le grandi aziende tecnologiche raccolgano dati sugli utenti e li utilizzino per scopi pubblicitari. L’intervista è con una consulente e docente universitaria specializzata in marketing digitale, che spiega come funziona il sistema di raccolta e sfruttamento delle informazioni online. Viene approfondito il modo in cui le aziende monetizzano i dati personali e quali strumenti vengono impiegati per analizzarli. Il focus è sulle dinamiche della pubblicità digitale e sulle strategie adottate dalle grandi piattaforme.

In questa puntata affrontiamo un tema affascinante: i segreti della pubblicità nel mondo online. E lo facciamo con Alessandra Di Lorenzo, consulente e docente universitaria nel campo del marketing e dei media digitali. Taiwan, la minaccia costante della Cina. Cosa si sono detti Trump e Xi © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it

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