Un detenuto ha raccontato di aver lasciato il carcere perché si sentiva sul punto di morire e ha affermato di non aver avuto intenzioni di fare del male a nessuno. Durante un colloquio, ha spiegato di aver portato con sé una bibbia e alcune sigarette, e ha riferito di aver incontrato un prete nel reparto detentivo. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di ricostruzione delle sue condizioni e delle motivazioni che lo hanno portato a chiedere di essere liberato.

Modena, 18 maggio 2026 – "Sono uscito perché quel giorno morivo. Non volevo fare del male a nessuno". Sono le parole che Salim El Koudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, l’avvocato Fausto Giannelli, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio. Il 31enne di Ravarino, nato a Bergamo e di origini marocchine, ha investito e ferito otto persone, fiondandosi con la sua auto a 100 all’ora in centro a Modena. Al momento è in isolamento e l’udienza di convalida a suo carico è stata rinviata a domani, deve rispondere di strage e lesioni aggravate dall'uso del coltello. Secondo la Procura di Modena che collabora con la Digos di Bologna al momento non ci sono elementi che possono far ricondurre i fatti di sangue ad una matrice terroristica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bibbia, sigarette e l’incontro con un prete: cosa ha chiesto Salim dal carcere

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