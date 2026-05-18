Una dirigente del settore ha espresso preoccupazioni riguardo all’ingresso di una federazione nel mondo del giornalismo, sostenendo che potrebbe portare a episodi di autocensura tra i professionisti. Si discute inoltre su come questa decisione possa modificare le modalità di lavoro dei giornalisti sportivi. Nel frattempo, sono stati sollevati dubbi sul destino dei fondi provenienti dai successi di un tennista, con alcuni che affermano che finiscono in un quotidiano.

? Punti chiave Come influenzerà l'ingresso della Federazione sul lavoro dei giornalisti sportivi?. Perché i fondi derivanti dai successi di Sinner finiscono in un quotidiano?. Chi ha autorizzato l'uso dei contributi dei tesserati per l'acquisto editoriale?. Quali sono i rischi legali dell'operazione finanziaria tramite Sportcast?.? In Breve Investimento di 5 milioni di euro tramite Sportcast per acquisire quote editoriali.. Fatturato Fitp superiore a 230 milioni di euro nel corso del 2025.. Dubbi sullo statuto Fitp e sul ruolo politico del presidente Binaghi.. Coinvolgimento di Chiara Appendino nella gestione della media company Sportcast..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biancofiore: “Rischio autocensura se la Federazione entra nel giornalismo

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