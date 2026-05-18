Un ex tennista italiano ha commentato la prestazione di Jannik Sinner, sottolineando come il giocatore abbia migliorato il suo stile, aggiungendo colpi e sviluppando una testa molto forte. Ha affermato che il successo ottenuto a Roma conferma la sua superiorità sul campo, sia dal punto di vista tattico sia fisico. Il commento si è concentrato sull’evoluzione tecnica di Sinner e sulla sua capacità di dominare le partite, senza entrare in considerazioni personali o giudizi di valore.

Ètornato l’Uomo Sinneriano, adesso è un campione in missione: riscrivere quanti più record possibile, settimana dopo settimana. Si è ormai specializzato in imprese che hanno dell’impossibile, come spostare le gerarchie e gli interessi all’interno di tutto lo sport italiano, non soltanto del tennis. Per questo avranno già iniziato a chiedergli di vincere Parigi e sappiamo che l’impresa è alla sua portata, ma avremo tempo di parlarne. Oggi è il giorno in cui è giusto celebrare la classe, l’eleganza, la disponibilità e la semplicità con cui si mostra a tutti le componenti del movimento tennistico. È un esempio meraviglioso, per chi sta dietro di lui nella classifica Atp e per gli italiani che si ispirano e cercano di avvicinarsi il più possibile al suo livello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Aggiunge colpi, ha una testa inarrivabile... Così Jannik è diventato il tennista perfetto"

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