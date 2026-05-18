Bertinoro avvistato un lupo in strada | è lo stesso di Forlimpopoli?

Nelle ultime ore, un residente di Bertinoro ha segnalato l’avvistamento di un lupo lungo una strada della zona. La stessa creatura era stata notata qualche giorno prima a Forlimpopoli. Le autorità stanno verificando se si tratti dello stesso animale, considerando la distanza tra i due comuni di circa venti chilometri. Le forze dell’ordine stanno monitorando la zona e valutando i possibili rischi per le persone che vivono nelle aree collinari, senza al momento segnalare incidenti o contatti diretti.

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? Domande chiave Come può un lupo spostarsi tra Bertinoro e Forlimpopoli in poche ore?. Quali sono i rischi reali per chi vive nelle zone collinari?. Perché le autorità chiedono di non usare i social per segnalare?. Cosa bisogna fare con i rifiuti domestici per allontanare il predatore?.? In Breve Cosimo Chiumento della Forestale spiega che un lupo percorre 40-50 km al giorno.. Circa 50 esemplari di lupo popolano attualmente la provincia di Forlì-Cesena.. Precedente avvistamento registrato il 24 aprile presso via Zampeschi a Forlimpopoli.. Evitare bidoni con avanzi di cibo previene l'avvicinamento degli animali alle abitazioni.. Un automobilista ha avvistato un lupo nella tarda serata di domenica all’incrocio tra via Cellaimo e via Maestrina, nella zona collinare di Bertinoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bertinoro, avvistato un lupo in strada: è lo stesso di Forlimpopoli? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lince in Val d’Ossola, la fototrappola riprende lo stesso maschio avvistato nel 2022Nuovo avvistamento di lince in Val d’Ossola, ripresa in video da una fototrappola. Leggi anche: Avvistato un lupo solitario ai Piani di Bobbio