BERLUSCONI SCRIVE A MARIA DE FILIPPI | LA LETTERA E I COMPLIMENTI PER AMICI

Dopo la finale di “Amici”, trasmessa con un ascolto di circa 3,5 milioni di spettatori e uno share del 25,9%, l’amministratore delegato di Mediaset ha scritto una lettera a Maria De Filippi. Nel messaggio, sono stati espressi dei complimenti per il successo dello show. La comunicazione è arrivata pochi giorni dopo la conclusione dell’evento televisivo, che ha ottenuto risultati rilevanti nel pubblico televisivo.

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Dopo la finale di “Amici”, che ha realizzato il 25,9% di share con 3.483.000 spettatori, l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha inviato a Maria De Filippi questo messaggio. «Cara Maria, brava. Hai fatto ancora un grandissimo lavoro. Grazie a te e a tutta la tua squadra da parte mia e di tutta Mediaset. “Amici” è molto più di un programma: è un evento di cui siamo orgogliosi, un punto di partenza per giovani talenti. Ti abbraccio forte. Pier Silvio» Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Gestisci preferenze di tracciamento . 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BERLUSCONI SCRIVE A MARIA DE FILIPPI: LA LETTERA E I COMPLIMENTI PER AMICI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Per sempre sì - Sal Da Vinci ( Sanremo 2026) | Sofia Del Baldo Piano & Voce Sullo stesso argomento Amici 25, la venticinquesima edizione chiude col botto: Pier Silvio Berlusconi scrive a Maria De FilippiLa venticinquesima edizione di Amici si chiude con numeri da record e con un messaggio speciale firmato da Pier Silvio Berlusconi. “Fuori in 2”. Amici 25, è la decisione di Maria De FilippiSta per alzarsi il sipario su una delle fasi più attese della televisione italiana: il serale di Amici.