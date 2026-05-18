BERLUSCONI SCRIVE A MARIA DE FILIPPI | LA LETTERA E I COMPLIMENTI PER AMICI
Dopo la finale di “Amici”, trasmessa con un ascolto di circa 3,5 milioni di spettatori e uno share del 25,9%, l’amministratore delegato di Mediaset ha scritto una lettera a Maria De Filippi. Nel messaggio, sono stati espressi dei complimenti per il successo dello show. La comunicazione è arrivata pochi giorni dopo la conclusione dell’evento televisivo, che ha ottenuto risultati rilevanti nel pubblico televisivo.
Dopo la finale di “Amici”, che ha realizzato il 25,9% di share con 3.483.000 spettatori, l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha inviato a Maria De Filippi questo messaggio. «Cara Maria, brava. Hai fatto ancora un grandissimo lavoro. Grazie a te e a tutta la tua squadra da parte mia e di tutta Mediaset. “Amici” è molto più di un programma: è un evento di cui siamo orgogliosi, un punto di partenza per giovani talenti. Ti abbraccio forte. Pier Silvio» Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Gestisci preferenze di tracciamento . 🔗 Leggi su Bubinoblog
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