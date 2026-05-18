Bergamo disponibili 33 piazzole nei 9 mercati cittadini | domande fino al 17 luglio
A Bergamo sono state rese disponibili 33 piazzole nei nove mercati cittadini e le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 17 luglio. L’avviso per l’assegnazione dei posteggi vuoti è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune. La procedura riguarda i commercianti interessati a ottenere uno degli spazi disponibili nei mercati di zona, con le modalità e i requisiti indicati nell’avviso pubblico. Le richieste devono essere presentate entro la scadenza indicata, seguendo le indicazioni fornite dall’amministrazione comunale.
Bergamo. È pubblicato online, sul sito del Comune, l’avviso per l’assegnazione dei posteggi vacanti nei mercati cittadini (sul Sentierone e in piazzale Goisis) e nei mercati rionali (via Sant’Antonio Da Padova, via Codussi, via Mattioli, piazzale Della Scienza, via Promessi Sposi, piazza Mascheroni e via Pasteurlargo Roentgen). Il bando si pone l’obiettivo di dare nuovo slancio ai mercati cittadini, fino alla scadenza naturale delle concessioni prevista per il 31 ottobre 2029, attraverso l’assegnazione di 33 posteggi, distribuiti sui 9 mercati cittadini. L’avviso è stato redatto conformemente alla disciplina regionale in materia e, grazie ad... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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