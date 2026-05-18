Bergamo disponibili 33 piazzole nei 9 mercati cittadini | domande fino al 17 luglio

A Bergamo sono state rese disponibili 33 piazzole nei nove mercati cittadini e le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 17 luglio. L’avviso per l’assegnazione dei posteggi vuoti è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune. La procedura riguarda i commercianti interessati a ottenere uno degli spazi disponibili nei mercati di zona, con le modalità e i requisiti indicati nell’avviso pubblico. Le richieste devono essere presentate entro la scadenza indicata, seguendo le indicazioni fornite dall’amministrazione comunale.

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