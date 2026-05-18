Durante la partita, Berardi è stato presente in tutte le azioni più importanti, partecipando attivamente in ogni fase. Muharemovic ha avuto difficoltà nel reparto difensivo, mostrando qualche incertezza. Il portiere ha ottenuto un punteggio di 6,5, grazie a un intervento decisivo al 33’ che ha evitato la tripletta a Cheddira, che lo aveva già superato in un’altra occasione. La partita ha visto così alcuni protagonisti chiave nelle rispettive zone del campo.

TURATI 6,5. Un paratone al 33’ nega la tripletta a Cheddira, che lo aveva già battuto in precedenza con (relativa) facilità. Bene anche su Banda. Prende tre gol senza troppe colpe. Grosso (di cui Carnevali nel pregara ha detto "ha offerte, mi dispiacerebbe doverlo liberare") lo ha ‘ricostruito’ in questo finale di stagione. COULIBALY 6. Patisce la velocità di Banda, e ci mette diversi minuti a riemergere dalle difficoltà dell’avvio. Gran chiusura, nel recupero, su Stulic. PEDRO FELIPE 5. Per il brasiliano la prima del 1’ nella massima serie: mura Cheddira dopo un minuto e mezzo, chiude bene su Banda poco dopo. Sorpreso in occasione del gol leccese, si rifà costruendo il pari neroverde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Berardi è in tutte le azioni chiave. Muharemovic soffre in difesa

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