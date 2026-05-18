Milano si prepara ad accogliere il passaggio della corsa ciclistica più famosa d’Italia, che quest’anno si svolge dal 18 al 25 maggio. La città si anima con l’allestimento di strutture temporanee e l’organizzazione di eventi lungo il percorso, che attraversa diverse zone urbane e periferiche. Il Vigorelli, storico velodromo nel cuore di Milano, diventa il centro delle attività legate alla gara, con esposizioni e momenti di intrattenimento dedicati ai tifosi. La corsa attraversa anche i quartieri e le strade principali della città.

Milano, 18 maggio 2026 – Milano si prepara ad accogliere il ritorno del Giro d'Italia con "Aspettando il Giro", un palinsesto diffuso di eventi che, prima e dopo la tappa del 24 maggio, rafforzerà il profondo legame tra la città e la Corsa Rosa, partita proprio da Milano nel 1909 per la sua prima storica edizione. Mostre, incontri e competizioni giovanili daranno vita a un percorso capace di intrecciare memoria sportiva, partecipazione cittadina e promozione del ciclismo. Il palinsesto è promosso dal Comune e da Milanosport con il coinvolgimento di realtà sportive e appassionati e intende valorizzare ulteriormente il Vigorelli non solo come luogo storico e iconico dello sport, ma anche come spazio vivo e aperto attraverso iniziative culturali e di socialità –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bentornato a Milano Giro d'Italia, e il Vigorelli per una settimana diventa il tempio della “passione rosa”

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