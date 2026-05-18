Benevento Next Gen riparte subito | pianificato il futuro

A meno di una settimana dalla finale play off che ha portato alla promozione in Prima Categoria, il Benevento Next Gen ha ripreso immediatamente le attività. La società sta già pianificando i prossimi passi e si concentra sulla programmazione per le stagioni a venire. La squadra ha ripreso gli allenamenti e si sta preparando per le sfide future, mantenendo alta l’attenzione sulla crescita del progetto sportivo e sui programmi di sviluppo. La ripresa è avvenuta con entusiasmo e una chiara volontà di proseguire nel percorso intrapreso.

Tempo di lettura: 3 minuti A distanza di appena una settimana dalla storica finale play off che ha sancito la promozione in Prima Categoria del Benevento Next Gen, la società giallorossa è già tornata al lavoro con grande determinazione e con idee ben chiare sul futuro. Nella giornata di ieri, il presidente Alessandro Pepe, insieme ad alcuni dirigenti e al tecnico Mister De Caro, si è ritrovato presso il Parco De Mita per fare il punto della situazione e gettare le basi della prossima stagione sportiva. Un incontro estremamente positivo e costruttivo, che testimonia ancora una volta la serietà, la programmazione e la lungimiranza della società sannita, intenzionata a non lasciare nulla al caso in vista dell’importante appuntamento con il campionato di Prima Categoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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