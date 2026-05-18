Benevento firmato il protocollo tra Comune e associazione Radici per il turismo delle origini
È stato firmato un protocollo tra il Comune di Benevento e l'associazione Radici, dedicato al turismo delle origini. L'accordo mira a sviluppare iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale e storico della città. Il sindaco e la presidente dell'associazione hanno sottoscritto il documento in un evento pubblico. La collaborazione prevede attività di promozione e promozione turistica, con particolare attenzione alle radici storiche del territorio. La firma si è svolta nel corso di una cerimonia ufficiale.
Le parti si impegnano a promuovere progetti educativi rivolti a scuole, giovani e comunità sulla narrazione delle radici, sull’identità locale e sulla memoria delle famiglie. Prevista anche l’attivazione di iniziative di formazione e informazione, in collaborazione con il Comune, per facilitare la conoscenza del territorio, dei servizi e delle opportunità legate al turismo di ritorno. Comunicato Stampa Centoventi studenti da tutta la regione si sfidano con 12 mini-imprese innovative: sostenibilità,. Dall’alto del monte Taburno domina impettito sulla Valle Telesina: da lontano è un punto di. Comunicato Stampa In Valle Telesina sospesa un’attività imprenditoriale e contestate violazioni sulla sicurezza nei luoghi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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