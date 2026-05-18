Ben Lerner | tra l’eredità dei genitori e il dilemma tra arte e figli

Ben Lerner, scrittore e poeta, si confronta con il peso dell’eredità familiare di psicoanalisti, che si riflette nel suo modo di raccontare storie. La sua scrittura si interroga sul rapporto tra arte e responsabilità verso i figli, cercando di capire come tutelare i propri cari attraverso le parole. La presenza di influenze psicoanalitiche nel suo stile si nota nelle scelte narrative e nei temi trattati, che spesso esplorano il legame tra identità personale e influenze genitoriali.

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