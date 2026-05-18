Bellintani | Bisogna fermare l’esclusione di giovani e famiglie

Durante un intervento pubblico, un rappresentante comunale ha sottolineato la necessità di evitare l'esclusione di giovani e famiglie dalla città. Si sono sollevate domande su come il Comune possa stabilire un salario minimo di 10 euro all'ora, e sono stati indicati alcuni quartieri di Mantova che verranno interessati da interventi di recupero per l'edilizia pubblica. Nessuna decisione definitiva è stata comunicata, ma l'attenzione si concentra sulle future iniziative nel settore sociale e urbanistico.

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