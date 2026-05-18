Bellintani | Bisogna fermare l’esclusione di giovani e famiglie
Durante un intervento pubblico, un rappresentante comunale ha sottolineato la necessità di evitare l'esclusione di giovani e famiglie dalla città. Si sono sollevate domande su come il Comune possa stabilire un salario minimo di 10 euro all'ora, e sono stati indicati alcuni quartieri di Mantova che verranno interessati da interventi di recupero per l'edilizia pubblica. Nessuna decisione definitiva è stata comunicata, ma l'attenzione si concentra sulle future iniziative nel settore sociale e urbanistico.
? Domande chiave Come può il Comune imporre un salario minimo di 10 euro?. Quali aree di Mantova verranno recuperate per l'edilizia pubblica?. Come cambieranno le corse degli autobus per chi lavora la sera?. Perché i giovani sono costretti ad abbandonare il centro urbano?.? In Breve Proposta salario minimo di 10 euro l'ora per appalti con oltre mille dipendenti.. Recupero edilizio pubblico previsto in zone specifiche di ex Caserma Montanara e Curtatone.. Riorganizzazione linee bus per garantire corse anche nelle ore tarde della notte.. Lista civica Fare Città presenta in campo 32 candidati e candidate locali.. Emanuele Bellintani lancia la sfida per il governo di Mantova proponendo un modello di città basato sull’accessibilità e sulla vicinanza ai bisogni reali dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Iannicelli: “bussata” di Rocchi pietra tombale del calcio italiano. Bisogna fermare la Serie A!
La piscina chiusa da 6 anni: "Ora bisogna valutare la sua esclusione dall’area gestita dall’Autodromo"La piscina del Parco torna al centro del dibattito politico, sospesa tra memoria e futuro, tra vincoli amministrativi e la volontà di restituire ai...