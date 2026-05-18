Bellator Frusino corsara ad Acilia Anaconda battuta 8-15 in trasferta
La squadra di pallanuoto di Bellator Frusino ha ottenuto una vittoria in trasferta contro l’Anaconda Pallanuoto, con il risultato di 8-15. La partita si è disputata presso le Cupole di Acilia. Questa vittoria rappresenta la quindicesima stagionale per la squadra e la settima consecutiva. I ciocari hanno consolidato il loro percorso vincente con questa partita, che si è conclusa con un largo margine di punti a loro favore.
Nuova vittoria per la Bellator Frusino. Alle Cupole di Acilia è arrivata la quindicesima vittoria stagionale, la settima consecutiva per i ciocari che si sono imposti per 8-15 sul campo dell’Anaconda Pallanuoto. Con questa vittoria i gialloblù salgono a 45 punti in classifica e si portano a 3. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Sullo stesso argomento
Bellator Frusino, settima vittoria. Anaconda battuta 16-10Allo Stadio del Nuoto di Frosinone è arrivata la settima vittoria in altrettanti incontri con la squadra ciociara che ha sconfitto 16-10 la...
Leggi anche: Vittoria di grande carattere per la Bellator Frusino, al Foro Italico Aqvaroma battuta di misura 11-12