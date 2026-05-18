Bellator Frusino corsara ad Acilia Anaconda battuta 8-15 in trasferta

La squadra di pallanuoto di Bellator Frusino ha ottenuto una vittoria in trasferta contro l’Anaconda Pallanuoto, con il risultato di 8-15. La partita si è disputata presso le Cupole di Acilia. Questa vittoria rappresenta la quindicesima stagionale per la squadra e la settima consecutiva. I ciocari hanno consolidato il loro percorso vincente con questa partita, che si è conclusa con un largo margine di punti a loro favore.

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