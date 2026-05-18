Durante una recente partita di calcio, si sono verificati alcuni episodi che hanno attirato l’attenzione dei tifosi e dei media. Un giocatore è stato ripreso a testa in giù, mentre un altro ha rivolto insulti ai tifosi avversari. La partita si è svolta in un’atmosfera tranquilla e rispettosa, ma alcuni momenti hanno portato a scontri verbali tra i protagonisti e il pubblico. La situazione ha suscitato discussioni sulla condotta degli atleti durante eventi sportivi di alto livello.

C’è un vecchio adagio dello sport: chi non sa vincere, è decisamente peggio di chi non sa perdere. Ieri, durante i festeggiamenti dello scudetto dell’Inter, ci sono stati cori, sfottò ma anche insulti verso i rivali del Milan, con due striscioni finiti sotto la lente della Procura federale della Figc, che ha aperto un fascicolo. Nel mirino è finito Marcus Thuram, che ha mostrato dal pullman scoperto uno striscione con l’immagine di un topo con lo sfondo rossonero e un altro con la frase: “ I derby vinti mettili nel cu. “. Festa scudetto dell’Inter, cosa rischia Thuram. Lo striscione era nato come risposta a provocazioni arrivate dai giocatori del Milan nel 2022 dopo lo scudetto vinto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bella e civile la festa Inter: Lukaku a testa in giù, Thuram insulta i milanisti

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