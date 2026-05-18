Belgio un canguro blocca i treni | pendolari in attesa
Tra Eine e Audenaerde, la circolazione ferroviaria è stata interrotta a causa di un canguro che si trovava sui binari. La polizia e un veterinario sono intervenuti sul posto per catturare l’animale e ripristinare il servizio. La presenza del canguro ha causato ritardi e disagi ai pendolari in attesa di treno. L’animale è stato bloccato e portato via per essere recuperato in sicurezza. La linea ferroviaria è tornata operativa dopo le operazioni di cattura.
Tra Eine e Audenaerde la circolazione ferroviaria si ferma a causa di un ospite inaspettato. La polizia e un veterinario sono al lavoro per catturare l’animale e ripristinare il servizio Il dover prendere un treno in Belgio potrebbe diventare un’esperienza più esotica di quanto si pensi. Infatti, questa mattina a fermare il quotidiano traffico ferroviario non è stato un solito e comune guasto tecnico, ma proprio un canguro. Poco dopo le 9:00, la circolazione dei treni tra Eine e Audenaerde è stata sospesa per la presenza dell’animale sui binari. La scena, che sembra uscita da un cartone animato, si è verificata invece nella tranquilla campagna fiamminga. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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