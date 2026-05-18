Belgio un canguro blocca i treni | pendolari in attesa

Tra Eine e Audenaerde, la circolazione ferroviaria è stata interrotta a causa di un canguro che si trovava sui binari. La polizia e un veterinario sono intervenuti sul posto per catturare l’animale e ripristinare il servizio. La presenza del canguro ha causato ritardi e disagi ai pendolari in attesa di treno. L’animale è stato bloccato e portato via per essere recuperato in sicurezza. La linea ferroviaria è tornata operativa dopo le operazioni di cattura.

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