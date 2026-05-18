Being alice - documentario partecipato

Come vi immaginate nel futuro? È una delle domande rivolte ai 1900 studenti coinvolti ai progetto CorpoVisione. Figure, Storie e Identità nel Cinema per la Scuola” realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (PNCIS – MIMMiC) presentato e attuato da Casa Rubik ETS. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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