BeDifferent | la ricetta di Mediolanum per il futuro della banca
L’edizione 2026 della convention annuale di Banca Mediolanum si è svolta all’Inalpi Arena di Torino l’11 e 12 maggio. Il tema centrale della manifestazione è stato “BeDifferent”, un’esortazione che racchiude l’approccio adottato dalla banca per guardare al futuro. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’istituto e di altre figure del settore finanziario, che si sono confrontati sulle strategie e le innovazioni in programma per il prossimo triennio.
L’ESORTAZIONE " BeDifferent " ben rappresenta il filo conduttore scelto da Banca Mediolanum per l’edizione 2026 della sua convention annuale, andata in scena all’Inalpi Arena di Torino l’11 e 12 maggio. "BeDifferent" (siate differenti) non è stato soltanto il titolo dell’appuntamento che ha riunito i consulenti finanziari (Family Banker) e la community della banca fondata da Ennio Doris. È stato soprattutto la sintesi di un percorso che Banca Mediolanum continuerà a portare avanti anche nei prossimi anni, muovendosi su diversi binari: l’ intelligenza artificiale come leva di efficienza per i Family Banker, l’attenzione ai giovani e alla clientela di domani, oltre a una consulenza globale che spazia dagli investimenti alla protezione del patrimonio, passando per il credito, la previdenza e la pianificazione familiare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Be Defferent”: Banca Mediolanum celebra la sua unicità
Banca Mediolanum e il Giro d’Italia insieme per altri tre anni. Cairo: “Molto più di un partner storico”Prosegue e si rinnova una delle collaborazioni più longeve del ciclismo italiano: dopo oltre vent’anni, continua la storica sponsorizzazione del Gran...
BeDifferent: la ricetta di Mediolanum per il futuro della bancaL’ESORTAZIONE BeDifferent ben rappresenta il filo conduttore scelto da Banca Mediolanum per l’edizione 2026 della sua convention annuale, andata ... quotidiano.net
Be Different, al via la convention di Banca MediolanumA Torino la due giorni dedicata a family banker e clienti. Massimo Doris: Chi non userà l’AI sarà fuori dal mercato. businesspeople.it