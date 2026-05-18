BeDifferent | la ricetta di Mediolanum per il futuro della banca

L’edizione 2026 della convention annuale di Banca Mediolanum si è svolta all’Inalpi Arena di Torino l’11 e 12 maggio. Il tema centrale della manifestazione è stato “BeDifferent”, un’esortazione che racchiude l’approccio adottato dalla banca per guardare al futuro. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’istituto e di altre figure del settore finanziario, che si sono confrontati sulle strategie e le innovazioni in programma per il prossimo triennio.

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