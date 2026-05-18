Oggi è stata trasmessa un’ultima puntata della soap opera americana Beautiful, che da più di 25 anni va in onda nel primo pomeriggio su Canale 5. Chi non ha potuto seguirla in diretta può trovare la replica in streaming su alcune piattaforme dedicate. La puntata ha visto protagonisti i personaggi principali e ha concluso le trame di questa stagione. Le modalità di visione sono disponibili attraverso i servizi ufficiali del canale e altre piattaforme di streaming autorizzate.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 18 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

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