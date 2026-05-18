Da lunedì 25 a venerdì 29 maggio 2026, la serie Be My Sunshine torna su Mediaset Infinity con nuovi episodi. Nelle puntate in programma, Haziran cerca di preparare la ricetta del borek di Aliye per sorprendere Poyraz, mentre quest’ultimo organizza un servizio fotografico per Zeynep. La narrazione si concentra sui confronti tra Zeynep e Haziran, creando momenti di tensione tra i personaggi. La trasmissione vede coinvolti vari protagonisti e si sviluppa attraverso eventi che cambiano il ritmo della storia.

Dal 25 al 29 maggio, Be My Sunshine torna su Mediaset Infinity con nuovi episodi ricchi di tensioni. Haziran cerca la ricetta del borek di Aliye per sorprendere Poyraz, mentre lui organizza un servizio fotografico per Zeynep. Ma le buone intenzioni porteranno anche nuove delusioni e scontri sull’isola. Le anticipazioni di Be My Sunshine, titolo italiano della serie turca Ada Masali, raccontano una settimana ricca di piccoli gesti, incomprensioni e nuove alleanze. Gli episodi disponibili dal 25 al 29 maggio su Mediaset Infinity, con un appuntamento al giorno dal lunedì al venerdì, porteranno ancora una volta al centro della scena il rapporto complesso tra Haziran e Poyraz. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Be My Sunshine, Anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026: Zeynep contro Haziran!

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BE MY SUNSHINE ANTICIPAZIONI: Poyraz FURIOSO assieme ad Haziran SMASCHERA la NONNA e Zeynep

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