Bayern Monaco beffa clamorosa alla festa scudetto | i tifosi alzano un enorme striscione offensivo senza accorgersene lo hanno infiltrato i rivali
Durante la celebrazione del 35° titolo del Bayern Monaco a Marienplatz, un grande striscione offensivo è stato esposto senza che i tifosi presenti si rendessero conto, poiché era stato infiltrato dai rivali cittadini del Monaco 1860. La scena si è svolta davanti a migliaia di persone e alle telecamere, trasformando un momento di festa in un episodio imprevisto. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito come siano stati inseriti gli striscioni, né quale sia stata la reazione delle parti coinvolte.
Doveva essere uno dei momenti simbolo della festa per il 35esimo titolo del Bayern Monaco. E invece, nel cuore di Marienplatz, davanti a migliaia di tifosi e alle telecamere, è andato in scena uno scherzo clamoroso firmato dai rivali cittadini del Monaco 1860. Nel pieno dei festeggiamenti è infatti comparso un gigantesco telo con il logo del Bayern modificato. Da sotto sembrava un normale bandierone celebrativo: proprio per questo sono stati gli stessi tifosi bavaresi a sollevarlo e mostrarlo in piazza, ignari di ciò che c’era realmente scritto sopra. Solo dalle riprese dall’alto si è scoperto il contenuto del messaggio. Sul telo compariva infatti la frase “ FC Bauern Hurensöhne ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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