Bayern Monaco beffa clamorosa alla festa scudetto | i tifosi alzano un enorme striscione offensivo senza accorgersene lo hanno infiltrato i rivali

Durante la celebrazione del 35° titolo del Bayern Monaco a Marienplatz, un grande striscione offensivo è stato esposto senza che i tifosi presenti si rendessero conto, poiché era stato infiltrato dai rivali cittadini del Monaco 1860. La scena si è svolta davanti a migliaia di persone e alle telecamere, trasformando un momento di festa in un episodio imprevisto. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito come siano stati inseriti gli striscioni, né quale sia stata la reazione delle parti coinvolte.

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