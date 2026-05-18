Nella giornata di ieri si sono registrati numerosi record negativi in diverse partite, accompagnati da fischi, striscioni e contestazioni da parte dei tifosi. Nel frattempo, il Napoli ha disputato una partita senza particolari problemi all’Arena, ottenendo una vittoria convincente. Sul fronte delle squadre coinvolte nella prossima stagione di Serie B, si parla di un allenatore con esperienza nel campionato italiano, che dovrebbe essere presentato entro le prossime due settimane per definire il progetto sportivo.

di Saverio Bargagna PISA Un allenatore che conosca bene la categoria, italiano, da presentare possibilmente nei prossimi 15-20 giorni per preparare una Serie B con un progetto sportivo solido. Una scrematura seria e numericamente corposa di un parco di giocatori che si è disintegrato e ha finito il proprio ciclo. E poi un bagno di umiltà, qualità principale di una Cadetteria che conosciamo a memoria fra opportunità – ai nastri di partenza non siamo più l’ultima della classe, ma una big di categoria – ed enormi insidie. Il tempo, con tanto lavoro da fare, è prezioso. Va sfruttato fin da oggi. Per il resto Pisa-Napoli è l’ennesima maledizione sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Battuti tutti i record negativi. Fischi, striscioni e contestazione. Intanto il Napoli passeggia all’Arena

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