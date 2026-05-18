Battipaglia riapre al traffico la Strada Provinciale 136 Serroni Alto

Da salernotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Battipaglia, la Strada Provinciale 136 Serroni Alto è stata riaperta al traffico nel tratto compreso tra via Praga e via Fiorignano. La riapertura riguarda specificamente questa porzione di strada, ripristinando così il transito in quella zona. Nessuna altra informazione sui motivi della chiusura o eventuali lavori di manutenzione è stata fornita al momento. La strada, dunque, è tornata fruibile dagli automobilisti che percorrono quella zona.

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Apertura al traffico della Strada Provinciale 136 Serroni Alto nel tratto tra via Praga e via Fiorignano a Battipaglia. L’Amministrazione comunale fa sapere la cittadinanza che, con ordinanza dirigenziale numero 81 del 18 maggio 2026, è stata disposta l’apertura alla circolazione stradale della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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