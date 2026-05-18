Battipaglia riapre al traffico la Strada Provinciale 136 Serroni Alto

A Battipaglia, la Strada Provinciale 136 Serroni Alto è stata riaperta al traffico nel tratto compreso tra via Praga e via Fiorignano. La riapertura riguarda specificamente questa porzione di strada, ripristinando così il transito in quella zona. Nessuna altra informazione sui motivi della chiusura o eventuali lavori di manutenzione è stata fornita al momento. La strada, dunque, è tornata fruibile dagli automobilisti che percorrono quella zona.

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