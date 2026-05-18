Battipaglia l’impianto per i rifiuti TMB si prepara al revamping

A Battipaglia, l’impianto per il trattamento dei rifiuti TMB si appresta a un intervento di revamping. La Regione Campania ha approvato la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, un passaggio necessario per poter avviare le procedure di gara e iniziare i lavori di ristrutturazione dell’impianto. La decisione arriva dopo le procedure di autorizzazione e rappresenta un passo importante per il progetto di modifica dell’impianto di gestione dei rifiuti nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ impianto TMB di Battipaglia si prepara a un profondo intervento di revamping: la Regione Campania ha autorizzato la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, passaggio indispensabile per avviare le gare e far partire i lavori. È un via libera che arriva dopo un iter condiviso con tutti gli enti coinvolti — Regione, Provincia, Comune, ARPAC, ASL e Vigili del Fuoco — e che si innesta su un finanziamento già assegnato: 31,8 milioni di euro del PR Campania FESR 20212027, destinati all’ammodernamento dell’impianto e gestiti dall’Ente d’Ambito di Salerno. Le novità principali sono nette e puntano tutte nella stessa direzione: meno rifiuti indifferenziati da trattare, più recupero di materiali, più energia rinnovabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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