Bastardi cristiani voglio lavorare | l’email choc di Salim all’università

Un’email inviata da uno studente a un’università ha suscitato scalpore per il linguaggio offensivo e le minacce espresse. Nel messaggio, lo studente si rivolge con insulti rivolti a membri dell’istituzione e alla religione, chiedendo di poter lavorare e usando termini volgari e offensivi. La comunicazione è stata resa nota nelle ultime ore e sta facendo discutere, anche in considerazione della natura provocatoria e violenta delle parole scritte. La vicenda si inserisce in un quadro di tensione tra le parti coinvolte.

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