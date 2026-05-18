Bastardi cristiani voglio lavorare | l’email choc di Salim all’università
Un’email inviata da uno studente a un’università ha suscitato scalpore per il linguaggio offensivo e le minacce espresse. Nel messaggio, lo studente si rivolge con insulti rivolti a membri dell’istituzione e alla religione, chiedendo di poter lavorare e usando termini volgari e offensivi. La comunicazione è stata resa nota nelle ultime ore e sta facendo discutere, anche in considerazione della natura provocatoria e violenta delle parole scritte. La vicenda si inserisce in un quadro di tensione tra le parti coinvolte.
Modena, 18 maggio 2026 - ‘Bastardi cristiani di m. voi e il vostro Gesù Cristo in Croce, lo brucio’. Diceva il testo della richiesta. È ancora: dovete farmi lavorare come impiegato, non come magazziniere. E qua a Modena. Voglio lavorare. E’ questo l’agghiacciante testo di una mail che Salim El Koudri – il 31enne che sabato 16 maggio ha investito 14 persone in centro a Modena ferendone 8 –, scrisse nel 2021 e inviò ad Unimore. Una missiva in cui emergeva tutto Il suo odio, il suo rancore per un lavoro che non trovava. O meglio: quel lavoro che avrebbe voluto svolgere, da impiegato ma che non riusciva ad ottenere. Dopo 10 minuti aveva poi inviato un altro testo per scusarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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