Una serie di quattro email inviate a un'università di Modena rivela le espressioni di frustrazione di un individuo legate alla mancanza di un lavoro. Nei messaggi, l’autore rivolge insulti e minacce, tra cui riferimenti offensivi a figure religiose. Le comunicazioni sono state rese note e analizzate, mostrando un tono aggressivo e provocatorio. Le autorità hanno avviato le verifiche del caso, ma al momento non sono state rese note ulteriori dettagli sulle conseguenze legali o sui provvedimenti adottati.

Una serie di email, quattro in tutto, inviate all’università, da cui emergeva la sua frustrazione per la mancanza di un lavoro. Espressa con frasi che sono al vaglio degli inquirenti, come anticipato da Il Giornale. Salim El Koudri – il 31enne che a Modena ha travolto con la sua auto i passanti sulla via Emilia ferendone otto, di cui quattro gravemente – cinque anni fa aveva scritto diversi messaggi all’indirizzo di posta elettronica ufficiale del Gruppo Web di Ateneo (GWA) dell’ Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore). Quattro email mandate in poco più di un’ora, il 27 aprile 2021, tra le 19.28 e le 20.38. “Dovete farmi lavorare come impiegato non magazziniere capito e qua a Modena e non in culo al mondo dove ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bastardi cristiani di m* voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Dovete farmi lavorare”: le mail di El Koudri all’università di Modena

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El Koudri e le mail choc all'università: «Cristiani di m... Brucio voi e il vostro Gesù Cristo»

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