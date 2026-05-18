Basta ora parlo io Amici 25 Alessio non tace dopo il secondo posto e la bufera | Ascoltatemi bene

Da thesocialpost.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella finale di Amici 25, Lorenzo Salvetti è stato proclamato vincitore, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico. Dopo l’assegnazione del secondo posto ad Alessio, il concorrente si è rivolto ai presenti con un messaggio diretto, pronunciando le parole “Basta, ora parlo io”. La serata si è conclusa tra applausi e discussioni, con commenti che continuano a circolare sui social e tra gli spettatori, mantenendo vivo il dibattito sulla decisione finale.

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La finale di Amici 25 si è chiusa tra applausi e polemiche: la vittoria di Lorenzo Salvetti ha diviso il pubblico e acceso un dibattito che, a ore di distanza, non si è ancora spento. Sui social il punto è uno solo: per molti il risultato non racconta fino in fondo il percorso visto in puntata. E nel mirino (o meglio, nel cuore) dei fan c’è soprattutto un nome. Il “vero vincitore morale” secondo i fan. Al centro delle discussioni c’è Alessio Di Ponzio, arrivato secondo ma considerato da una larga fetta di spettatori il “vero vincitore morale” di questa edizione. La sua crescita, la costanza e la capacità di emozionare hanno costruito un consenso enorme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Basta, ora parlo io”. Amici 25, Alessio non tace dopo il secondo posto e la bufera: “Ascoltatemi bene”
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