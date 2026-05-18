Nella finale di Amici 25, Lorenzo Salvetti è stato proclamato vincitore, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico. Dopo l’assegnazione del secondo posto ad Alessio, il concorrente si è rivolto ai presenti con un messaggio diretto, pronunciando le parole “Basta, ora parlo io”. La serata si è conclusa tra applausi e discussioni, con commenti che continuano a circolare sui social e tra gli spettatori, mantenendo vivo il dibattito sulla decisione finale.

La finale di Amici 25 si è chiusa tra applausi e polemiche: la vittoria di Lorenzo Salvetti ha diviso il pubblico e acceso un dibattito che, a ore di distanza, non si è ancora spento. Sui social il punto è uno solo: per molti il risultato non racconta fino in fondo il percorso visto in puntata. E nel mirino (o meglio, nel cuore) dei fan c’è soprattutto un nome. Il “vero vincitore morale” secondo i fan. Al centro delle discussioni c’è Alessio Di Ponzio, arrivato secondo ma considerato da una larga fetta di spettatori il “vero vincitore morale” di questa edizione. La sua crescita, la costanza e la capacità di emozionare hanno costruito un consenso enorme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Basta, ora parlo io”. Amici 25, Alessio non tace dopo il secondo posto e la bufera: “Ascoltatemi bene”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amici 25 - Alessio - We found love

Sullo stesso argomento

Amici 25, Alessio rompe il silenzio dopo il secondo posto: “Ascoltatemi”La finale di Amici 25 si è chiusa tra applausi e polemiche, lasciando dietro di sé una scia di discussioni che continuano ad animare il pubblico.

“Vergognoso”. Amici 25, panico al Serale: è bufera dopo il verdettoLa seconda puntata del Serale di Amici 25, andata in onda il 28 marzo, ha regalato emozioni forti ma anche decisioni inaspettate che hanno...

due giorni con questo tono passivo aggressivo da so tutto io per difendere MILANO CITTÀ DI MERDA per favore basta se non capite le argomentazioni che vi danno le altre persone just .. stop e parlo da persona che abita A VENEZIA io andrei tutti i giorni a far x.com

Ora parlo io: al Liceo Vian la testimonianza di Elena Guido accende i riflettori sul disagio giovanileIl 17 marzo, presso l’Aula Magna del Liceo Ignazio Vian, i riflettori sono stati accesi su un evento di profondo impat ... lagone.it

Sara Tommasi: Il mondo dello spettacolo? Ora parlo io/ C’è del marcio ma basta ipocrisiaSara Tommasi commenta le ultime vicende del mondo dello spettacolo e svela cosa accadeva quando lavorava in tv. Sara Tommasi, con un post pubblicato su Instagram, commenta le ultime vicende che hanno ... ilsussidiario.net