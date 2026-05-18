Basta bottiglie monouso | l’acqua del mare diventa potabile anche a bordo

Il turismo marittimo e costiero è tra le modalità di viaggio più praticate nel mondo, attirando milioni di persone ogni anno. Tuttavia, questa forma di turismo presenta anche sfide ambientali legate alla gestione delle risorse e all’impatto sul mare e sulle coste. Recentemente, sono stati adottati sistemi a bordo per trasformare l’acqua di mare in potabile, eliminando la necessità di bottiglie di plastica monouso. Questa soluzione mira a ridurre i rifiuti e migliorare la sostenibilità delle attività turistiche in mare.

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È UNA MEDAGLIA due facce. Il turismo marittimo e costiero rappresenta una delle forme di viaggio più diffuse a livello globale, ma anche una delle più esposte alle criticità ambientali. Secondo le Nazioni Unite, circa l’80% delle attività turistiche si concentra nelle aree costiere, rendendo il mare un motore economico fondamentale ma al tempo stesso un ambiente particolarmente vulnerabile. Il Mediterraneo è uno dei casi più emblematici di questa pressione. Ogni anno oltre 200 milioni di turisti frequentano le sue coste e durante l’alta stagione i rifiuti marini possono aumentare fino al 40%. Il bacino è oggi considerato uno degli hotspot globali dell’inquinamento da plastica: oltre 570. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Basta bottiglie monouso: l’acqua del mare diventa potabile anche a bordo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I poured paint and used the bottle—you've never seen anything like it! A unique pouring technique Sullo stesso argomento Acqua non potabile, scatta il divieto a Vasto Marina e sulla costa: stop anche dopo bollituraDivieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari lungo la costa tra Vasto, San Salvo e Montenero di Bisaccia. La sfottò delle bottiglie d’acqua diventa realtà: l’Arsenal perde col Manchester City, Premier riapertaAll’Etihad Stadium l'Arsenal cade ancora contro il Manchester City e vede svanire il vantaggio in classifica. Basta bottiglie monouso: l’acqua del mare diventa potabile anche a bordoÈ UNA MEDAGLIA due facce. Il turismo marittimo e costiero rappresenta una delle forme di viaggio più diffuse a ... quotidiano.net Bottiglie di plastica, dopo il tappo che non si stacca le novità 2025: cosa cambia con la direttiva dell'UeDopo l'introduzione del tappo collegato, le nuove direttive europee puntano a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale delle bottiglie in plastica. Per raggiungere questo obiettivo, saranno quindi ... ilmessaggero.it