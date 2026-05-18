Basket serie C Argenta supera in volata anche Montecchio

Nel campionato di basket di serie C, Argenta ha concluso la stagione con una vittoria in volata contro Montecchio, conclusa con il punteggio di 61-59. La partita si è giocata tra due squadre che avevano già raggiunto la salvezza, e si è conclusa con un risultato molto combattuto. La sfida ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo possesso, con Argenta che ha ottenuto il successo nel finale.

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Finisce la stagione della SimaBio con una vittoria sofferta, ma convincente, arrivata contro Montecchio, anch’essa già salva, per 61-59. La partita non aveva importanza ai fini della classifica, tuttavia, nessuna delle due squadre voleva cedere. L’avvio di partita è estremamente equilibrato, con le squadre a rimanere incollate a 1 possesso di distanza (14-12 al 8’). Negli ultimi due minuti una bomba di Gregori, ben imbeccato da Cattani, dà inerzia a SimaBio, che chiude il quarto sul 20-14. Qualche minuto dopo Caroli ruba palla e si invola in contropiede, dando il +4 ai suoi (29-25); la giocata dell’ala argentana infonde fiducia ai propri compagni, e poco dopo Giovannelli segna da lontano il 36-29 che manda le squadre al riposo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket serie C. Argenta supera in volata anche Montecchio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SIMABIO ARGENTA VS ROADHOUSE VIGNOLA - Serie C Sullo stesso argomento Basket serie C: Argenta in casa supera VignolaArgenta vince la prima della quattro “finali” di questo playout, contro una solidissima Vingola, capace di rimontare quasi 20 punti di scarto nel... Basket serie C. Sei vittorie di fila per la Despar, sorride anche ArgentaSono sei le vittorie consecutive di una Despar 4 Torri caparbia e quadrata, che centra il successo anche al PalaRegnani di Scandiano e ribalta la... Basket serie C: La Cestistica Argenta sbanca Vignola e festeggia. Salvezza conquistata con una giornata di anticipo. dlvr.it/TSTJh7 ? ? x.com Basket Serie C e DR1: Montecchio chiude i play out con una sconfitta, Scandiano con una vittoria su Ozzano. Reggiolo: stop ad Anzola. Novellara cade con la VisSconfitta ininfluente per la Clevertech Montecchio (8) nell’ultima giornata della Poule Playout di Serie C. La formazione biancoblu, già ... ilrestodelcarlino.it Basket serie C. Colpo Argenta, che in casa stende PiacenzaInizia col piede giusto il girone di ritorno per la SimaBio Argenta in serie C, che inaugura il 2026 con una vittoria fondamentale in casa contro un’avversaria top del girone, Piacenza, superata 84-77 ... ilrestodelcarlino.it