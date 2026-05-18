Basket playoff serie B | Verodol Pielle Livorno-Scientifica Soevis Legnano gara 5 in diretta Live
Stasera alle 21 si svolge gara 5 dei playoff tra Verodol Pielle Livorno e Scientifica Soevis Legnano, valida per la serie B di basket. La squadra di casa deve vincere per evitare di uscire dalla competizione, dato che questa è l’ultima possibilità di qualificarsi alla fase successiva. La sfida si gioca in una partita secca, con la squadra di Livorno che cerca di mantenere viva la speranza di proseguire il cammino nei playoff.
Vietato fallire. La Pielle non può più sbagliare e stasera contro Legnano (palla a due alle 21 di lunedì 18 maggio) deve solamente vincere in gara 5 dei playoff. Dopo essere andata in vantaggio per 2-0 i biancoblù in Lombardia non sono riusciti a chiudere la serie complice anche un Legnano. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Highlights Gara1 Livorno - Legnano del 08/05/2026
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