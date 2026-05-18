Basket - B maschile Bcl beffato allo scadere

Nell'incontro di basket maschile tra la Stosa Virtus Siena e il Bcl, la squadra di casa ha vinto con il punteggio di 85-84. La partita si è decisa negli ultimi secondi, quando la squadra ospite è stata superata di un punto. Tra i giocatori di Siena, Calvellini ha segnato 20 punti, mentre Guerra ha totalizzato 15 punti. Per il Bcl, i punti principali sono stati segnati da Braccagni e Castellino, con 13 e 12 punti rispettivamente.

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STOSA VIRTUS SIENA 85 BCL 84 STOSA VIRTUS SIENA: Braccagni, Redaelli 13, Costantini 9, Calvellini 20, Morciano 4, Giannoli 8, Guerra 15, Cini 4, Crocetta, Castellino 12. All.: Evangelisti. BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 1, Valentini 14, Drocker 27, Donati, Dubois 9, Barsanti 2, Simonetti 2, Del Debbio 11, Pierini 6, Trentin 12. All.: Olivieri. Arbitri: Zambotto di Rieti e Antonelli di Perugia. Note: parziali 26-13, 46-42, 57-56. SIENA - Finale thrilling al "Palacorsoni", con la Virtus che vince gara due a 9 decimi dalla fine, con un canestro clamoroso di Redaelli che porta la serie a gara tre, mercoledì, alle 20.30, al "Palatagliate". Raccontiamolo subito questo finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - "B" maschile. Bcl beffato allo scadere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Boretto beffato allo scadere Basket - "B" maschile. Bcl contro l’EtruscaIngresso gratuito per le donne e, durante l’intervallo, omaggio al femminile: sul parquet salirà la squadra del Green Le Mura Spring, attualmente... Basket - B maschile. Il Bcl cerca la cinquina. Sfida-chiave con ArezzoUn tempo Arezzo era la bestia nera. Fama creatasi in una serie play-off in cui, in tutte e tre le partite disputate, Lucca era avanti di 15-20 punti e, poi, finì per perderle di una o due lunghezze. lanazione.it Basket - B maschile. Bcl prova il nuovo assalto. Obiettivo cadetti nazionaliUltimi giorni di vacanza per il Bcl che, lunedì 18 agosto, al Palatagliate, comincerà la preparazione atletica per la stagione 2025-2026, ancora in serie B interregionale. Già definito anche il ... lanazione.it