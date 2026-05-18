Basilicata arrivati con il decreto flussi e schiavizzati

In Basilicata, alcuni lavoratori sono arrivati con il decreto flussi e sono stati vittime di condizioni di sfruttamento che li hanno costretti a vivere in situazioni di schiavitù. Sono stati sottoposti a pressione fisica, economica e psicologica, con il ricatto legato alla possibilità di perdere i documenti. Le autorità stanno indagando su questi episodi di sfruttamento e abuso nei confronti di questi lavoratori. La situazione coinvolge diverse persone e richiede interventi immediati.

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