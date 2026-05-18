Bari le navi diventano scuole sul mare | laboratori per i bimbi

A partire da giugno, alcune navi del porto di Bari diventeranno a tutti gli effetti delle aule didattiche sul mare. Durante il mese, saranno organizzati laboratori rivolti ai bambini, che potranno partecipare senza costi aggiuntivi. Questi spazi temporanei ospiteranno attività educative dedicate ai più piccoli, offrendo loro l’opportunità di scoprire il mondo navale attraverso esperienze pratiche. La partecipazione sarà aperta ai bambini che si iscriveranno alle iniziative, senza necessità di pagare alcuna quota.

? Punti chiave Come cambieranno le navi del porto durante il mese di giugno?. Chi potrà partecipare gratuitamente ai laboratori a bordo delle navi?. Cosa succederà esattamente dopo i tour tecnici tra gli scafi?. Come influirà questo accordo sul rapporto tra porto e cittadini?.? In Breve Attività previste per tutto il mese di giugno 2026 presso il porto di Bari.. Visite guidate settimanali della durata di circa due ore per i bambini.. Laboratorio gratuito Le Perle del Mare dedicato ai centri estivi parrocchiali.. Accordo tra Ventouris Ferries e l'assessorato alle Politiche Educative e Giovanili.. A Bari, l’accordo tra Ventouris Ferries e l’assessorato alle Politiche Educative e Giovanili del Comune trasformerà le navi in spazi per laboratori e attività culturali durante il mese di giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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