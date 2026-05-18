Barcellona-Real Betis | confermate le formazioni per la sfida della Liga

Nella serata di oggi, si tiene la partita tra Barcellona e Real Betis valida per la Liga. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e sono disponibili sui canali ufficiali dei due club. La sfida si svolge nello stadio di casa della squadra catalana, con il calcio d’inizio programmato per le 20:00. Non ci sono state variazioni o sorprese rispetto alle ultime indicazioni fornite dai rispettivi allenatori. La partita si gioca senza commenti ufficiali o polemiche sui social.

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2026-05-17 20:06:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Barcellona torna a casa per l’ultima volta in questa stagione, ed è ancora una volta campione della Liga dopo aver sconfitto i rivali del Real Madrid per aggiudicarsi il titolo nelle migliori circostanze. Ora danno il benvenuto al Real Betis, una squadra che tornerà in Champions League la prossima stagione dopo una stagione stellare in Spagna. La squadra avrà comunque voglia di chiudere bene la stagione e prepararsi al meglio per l’avventura europea della prossima stagione battendo una delle favorite. Resta aggiornato su tutte le notizie sulla squadra prima della partita proprio qui su 101GreatGoals. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Barcellona-Real Betis: confermate le formazioni per la sfida della Liga ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DIRECTO | FC Barcelona - Real Betis | Copa del Rey Juvenil | CANTERA Sullo stesso argomento Osasuna-Barcellona: confermate le formazioni per la sfida della Liga2026-05-02 19:55:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Barcellona si... Real Madrid-Oviedo: confermate le formazioni per la sfida della Liga2026-05-14 20:42:00 Breaking news: Il Real Madrid torna stasera al Santiago Bernabeu dopo aver consegnato ai rivali storici del Barcellona il titolo... Thread di partita: Real Betis vs Real Madrid | La Liga | 24 Apr 19:00 UTC reddit Il Betis blinda la Champions: 3-0 all'Oviedo. Ora il Real, per rimandare la festa al BarcellonaProsegue la 34^ giornata della Liga spagnola. Nel pomeriggio vittoria per 2-0 del Rayo Vallecano sul Getafe, poi netto successo per 3-0 del Betis sul. tuttomercatoweb.com