Barbra Streisand diserta Cannes avrebbe dovuto ritirare la Palma d’Oro alla carriera | Problemi di salute

La cantante e attrice statunitense non prenderà parte alla 79ª edizione del Festival del Cinema di Cannes, dove avrebbe dovuto ricevere la Palma d’Oro alla carriera. La sua assenza è dovuta a problemi di salute che le impediscono di essere presente all’evento. La cerimonia di premiazione si svolgerà regolarmente, ma la artista non sarà in grado di partecipare di persona. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle sue condizioni o alle modalità di consegna dell’onorificenza.

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