Barbra Streisand diserta Cannes avrebbe dovuto ritirare la Palma d’Oro alla carriera | Problemi di salute

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante e attrice statunitense non prenderà parte alla 79ª edizione del Festival del Cinema di Cannes, dove avrebbe dovuto ricevere la Palma d’Oro alla carriera. La sua assenza è dovuta a problemi di salute che le impediscono di essere presente all’evento. La cerimonia di premiazione si svolgerà regolarmente, ma la artista non sarà in grado di partecipare di persona. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle sue condizioni o alle modalità di consegna dell’onorificenza.

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Barbra Streisand non parteciperà alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. L’attrice avrebbe dovuto ritirare la Palma d’Oro onoraria ma non potrà essere fisicamente presente alla manifestazione a causa di problemi di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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