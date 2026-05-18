Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, andata in onda lunedì 18 maggio, si è assistito a un confronto acceso tra Cristina Tenuta e Gloria Nicoletti. Durante la trasmissione, Barbara De Santi ha annunciato il suo ritiro dal programma, mentre Massimo ha rivolto parole di screditamento nei suoi confronti. Nel frattempo, si è parlato di Ciro, coinvolto in un momento considerato triste per lui. La discussione tra i protagonisti ha caratterizzato l’intera puntata.

La puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 18 maggio, è cominciata con una lite molto accesa tra Cristina Tenuta e Gloria Nicoletti. Tra Barbara De Santi e Massimo, invece, è arrivata la rottura, mentre tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi c’è stato un momento molto malinconico. Chiusura tra Barbara De Santi e Massimo, lite accesa tra due dame a UeD. Puntata decisamente movimentata quella di oggi di Uomini e Donne. Dopo il continuo della lite tra Gloria Nicoletti e Cristina Tenuta, che ha subito surriscaldato gli animi, al centro dell’attenzione ci sono finiti Barbara De Santi e Massimo. Quest’ultimo è stato in crociera per tre giorni, durante i quali la donna ha dichiarato di averlo sentito pochissime volte. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Barbara De Santi si “ritira”, Massimo la scredita a UeD, momento triste per Ciro

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