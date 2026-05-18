Durante la partita, Alberto Barazzetta è stato chiamato a entrare in campo al decimo minuto del primo tempo, sostituendo Luca Senigagliesi. La sua presenza è stata improvvisa, richiedendo una reazione immediata. Dopo l’ingresso, Barazzetta ha dichiarato di voler offrire di più e di essersi preparato per essere all’altezza della situazione. La sua entrata ha modificato gli equilibri in campo, anche se non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’infortunio o sulla partita stessa.

E’ dovuto entrare in campo a freddo Alberto Barazzetta, a sostituire Luca Senigagliesi, al decimo minuto del primo tempo. Una sostituzione per niente facile, che il giocatore ha coronato con l’assist per Iglio nel secondo tempo, gol che ha messo in sicurezza il risultato per i biancazzurri. "Sono entrato rapidamente, di certo non me l’aspettavo – spiega nel dopo gara Barazzetta –, infatti non ero in movimento. Bisogna sempre farsi trovare pronti quando succedono queste cose. In campo, ho fatto fatica ad entrare subito in partita, la gara era difficile, faceva molto caldo, loro stavano sempre chiusi dietro. Poi dai, basta invece un pallone per cambiare la partita". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Barazzetta: "Voglio dare di più. Oggi mi sono fatto trovare pronto"

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